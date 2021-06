Tennis-Grand-Slam-Turnier : Aus für Barthel in erster Runde in Wimbledon

Mona Barthel ist als zweite der vier gestarteten deutschen Tennis-Damen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ausgeschieden.

London | Die Neumünsteranerin verlor am Dienstag in London 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 gegen die Chinesin Zhu Lin, die sie zuvor zweimal knapp besiegt hatte. Bereits am Montag hatte sich Laura Siegemund aus der Einzel-Konkurrenz verabschiedet. Barthels Match sollte eigentlich auch schon am Auftakttag stattfinden, wurde wegen Regens aber um einen Tag verschoben. ...

