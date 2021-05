IOC-Chef : Bach-Brief: „Große Sorge“ um Glaubwürdigkeit des DOSB

Thomas Bach hat in einem Brief an den Deutschen Olympischen Sportbund eine schnelle Klärung der Vorwürfe gegen die Verbandsführung um Alfons Hörmann gefordert.

Frankfurt am Main | „In diesen Tagen, in denen sich die Gründung des DOSB zum 15. Mal jährt, bin ich in großer Sorge um seine Glaubwürdigkeit und damit auch Funktionsfähigkeit“, schreibt der Hörmann-Vorgänger und heutige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Bach in seiner „Eigenschaft als DOSB-Ehrenpräsident“. Der DOSB wollte den Eingang des Briefs „wede...

