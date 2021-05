IOC-Chef : Bach: DOSB soll Vorwürfe vor den Tokio-Spielen klären

Der Hauskrach in der DOSB-Zentrale ist auch am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees gehört worden. Thomas Bach fordert als Ehrenpräsident des deutschen Dachverbandes eine schnelle Klärung der Vorwürfe.

Frankfurt am Main | DOSB-Ehrenpräsident Thomas Bach hat sich im Zuge der Aufarbeitung der anonymen Vorwürfe gegen die Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes um Alfons Hörmann mahnend zu Wort gemeldet. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees forderte in einem Brief die schnelle Aufklärung - möglichst noch vor den Sommerspielen in Tokio. „In diesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.