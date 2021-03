Generalversammlung : Bach vor Wiederwahl: IOC-Präsident ohne Gegenkandidat

Die erneute Kür von Thomas Bach zum IOC-Präsidenten ist Kernpunkt am ersten Tag der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees. Der Deutsche hat keinen Gegenkandidaten.

Lausanne | Für die Wiederwahl von Thomas Bach als IOC-Präsident hatte das Internationale Olympische Komitee eigentlich eine große Krönungsmesse in Athen geplant. Doch Corona machte alle Pläne für eine pompöse Session nahe der Wiege von Olympia zunichte. So wird die dreitägige Generalversammlung der IOC-Mitglieder am heutigen Mittwoch (12.00 Uhr) an als schmuc...

