Coronavirus-Pandemie : Bach zu Olympioniken: «In beispielloser Krise vereint»

Wochenlang hat sich IOC-Chef Thomas Bach mit Blick auf eine Verlegung oder Olympia-Absage zurückgehalten. Nun wendet er sich mit einer persönlichen Email direkt an die Athleten und Olympia-Kandidaten für Tokio.

von dpa

23. März 2020, 11:43 Uhr

In einer Telefonkonferenz der Exekutive hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) eine vierwöchige Deadline für eine definitive Entscheidung über eine mögliche Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio gesetzt.

Eine Komplett-Absage der Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August schloss das IOC in seiner Mitteilung aus. In einer persönlichen Email wandte sich IOC-Präsident Thomas Bach direkt an die Athletinnen und Athleten, warb für Verständnis für die weitreichende Entscheidung und schilderte den Zwiespalt, in dem das IOC und die japanischen Organisatoren stecken. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert das Schreiben im Wortlaut:

«Liebe Sportkollegen, in dieser beispiellosen Krise sind wir alle vereint.

Wie Sie sind auch wir sehr besorgt darüber, was die COVID-19-Pandemie dem Leben der Menschen antut. Menschenleben haben Vorrang vor allem, auch vor der Durchführung der Spiele. Das IOC will Teil der Lösung sein. Deshalb haben wir es zu unserem Leitprinzip gemacht, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen und zur Eindämmung des Virus beizutragen. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir uns bei allen unseren Entscheidungen bezüglich der Olympischen Spiele Tokio 2020 daranhalten werden.

Der Weg nach Tokio ist für jeden von Ihnen, der von den 206 NOCs kommt, sehr unterschiedlich. Viele von Ihnen können sich nicht so vorbereiten und trainieren, wie Sie es gewohnt sind, oder sogar überhaupt nicht, wegen der Anti-COVID-19- Maßnahmen in Ihrem Land. Viele von Ihnen sind im Training und freuen sich darauf, ihren olympischen Traum zu verwirklichen. Viele von Ihnen sind bereits für die Spiele qualifiziert; eine beträchtliche Anzahl ist es nicht. Was wir jedoch alle teilen, ist eine enorme Unsicherheit.

Diese Ungewissheit erschüttert unsere Nerven und weckt oder verstärkt Zweifel an einer positiven Zukunft, sie zerstört die Hoffnung. Einige müssen sogar um ihre Existenz fürchten. Diese Unsicherheit rührt daher, dass im Moment niemand wirklich völlig zuverlässige Aussagen über die Dauer dieses Kampfes gegen das Virus machen kann. Das gilt für den Sport, die Wissenschaft, die Medien, die Politik und die gesamte Gesellschaft. Deshalb kann auch das IOC leider nicht alle Ihre Fragen beantworten. Deshalb sind wir auf den Rat einer Task Force angewiesen, der auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angehört.

Als erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler wissen Sie, dass wir niemals aufgeben sollten, auch wenn die Chance auf Erfolg sehr gering erscheint. Unser Engagement für die Olympischen Spiele Tokio 2020 basiert auf dieser Erfahrung. Es ist unsere Erfahrung als Athleten, dass man immer bereit sein muss, sich auf neue Situationen einzustellen. Aus diesem Grund haben wir, wie bereits angedeutet, in verschiedenen Szenarien gedacht und passen sie fast täglich an.

Einerseits gibt es in Japan, wo die Menschen die olympische Flamme herzlich willkommen heißen, deutliche Verbesserungen. Dies könnte unser Vertrauen in unsere japanischen Gastgeber stärken, dass wir mit gewissen Sicherheitseinschränkungen die Olympischen Spiele im Land organisieren können, wobei wir unseren Grundsatz des Schutzes der Gesundheit aller Beteiligten respektieren. Auf der anderen Seite haben wir einen dramatischen Anstieg der Fälle und neue Ausbrüche des Virus in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten erlebt. Deshalb müssen wir den nächsten Schritt in unseren Szenarien unternehmen.

Ich glaube, ich kann mit denen unter Ihnen, die die Situation als unbefriedigend betrachten, fühlen. Auch wenn ich als Athlet im Vorfeld der Olympischen Spiele 1980 in Moskau unter ganz anderen Umständen und aus ganz anderen Gründen eine Erfahrung der Unsicherheit gemacht habe. Wir waren unsicher, ob die Spiele stattfinden würden und ob wir teilnehmen dürften. Ehrlich gesagt hätte ich es vorgezogen, wenn sich die Entscheidungsträger dann mehr Zeit genommen hätten, um auf einer solideren Informationsbasis zu entscheiden.

Unsere heutige Informationsgrundlage ist, dass eine endgültige Entscheidung über den Termin der Olympischen Spiele Tokio 2020 jetzt noch verfrüht wäre. Wir befinden uns also wie Sie in einem Dilemma: Die Absage der Olympischen Spiele würde den olympischen Traum von 11 000 Athleten aller 206 Nationalen Olympischen Komitees, des IOC-Flüchtlings-Olympia-Teams, wahrscheinlich für die paralympischen Athleten und für alle Menschen, die Sie als Trainer, Ärzte, Funktionäre, Trainingspartner, Freunde und Familie unterstützen, zerstören. Eine Absage würde kein Problem lösen und niemandem helfen. Deshalb steht sie nicht auf unserer Tagesordnung.

Eine Entscheidung über eine Verschiebung könnte heute keinen neuen Termin für die Olympischen Spiele festlegen, da die Entwicklung in beiden Richtungen ungewiss ist: eine Verbesserung, wie wir sie in einigen Ländern dank der strengen Maßnahmen erleben oder eine Verschlechterung der Situation in anderen Ländern.

Im Gegensatz zu anderen Sportveranstaltungen ist die Verschiebung der Olympischen Spiele eine äußerst komplexe Herausforderung. Ich möchte Ihnen nur einige Beispiele nennen: Eine Reihe von kritischen Austragungsorten, die für die Spiele benötigt werden, könnten möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Situation mit Millionen von bereits gebuchten Übernachtungen in Hotels ist äußerst schwierig zu handhaben, und der internationale Sportkalender für mindestens 33 olympische Sportarten müsste angepasst werden. Dies sind nur einige von vielen, vielen weiteren Herausforderungen.

Daher wären für die weitere Untersuchung verschiedener Szenarien das volle Engagement und die Zusammenarbeit des Organisationskomitees für Tokio 2020 und der japanischen Behörden sowie aller Internationalen Verbände (IF) und Nationalen Olympischen Komitees (NOC) und aller Akteure der Olympischen Spiele erforderlich. Angesichts der sich weltweit verschlechternden Situation und im Geiste unseres gemeinsamen Engagements für die Olympischen Spiele hat der IOC-Exekutivrat heute den nächsten Schritt in unseren Szenarien eingeleitet.

Zusammen mit allen Beteiligten haben wir heute mit ausführlichen Diskussionen begonnen, um unsere Einschätzung der raschen Entwicklung der weltweiten Gesundheitssituation und ihrer Auswirkungen auf die Olympischen Spiele, einschließlich eines Szenarios zur Verschiebung, abzuschließen. Wir arbeiten sehr hart, und wir sind zuversichtlich, dass wir diese Gespräche innerhalb der nächsten vier Wochen abgeschlossen haben werden.

Ich weiß, dass diese beispiellose Situation viele Ihrer Fragen offenlässt. Ich weiß auch, dass dieser rationale Ansatz möglicherweise nicht mit den Emotionen übereinstimmt, die viele von Ihnen durchleben müssen. Deshalb ermutigen wir Sie, während wir versuchen, auf Ihre Situation und die Fragen, die Sie möglicherweise zu Ihrem Training, Ihren Qualifikationssystemen und Ihrer Teilnahme an den Spielen haben, einzugehen, ein Auge auf aktuelle Informationen über Athlet365 zu werfen, aber auch in engem Kontakt mit Ihren nationalen Sportfachverbänden und den nationalen Verbänden zu bleiben.

Ich wünsche mir, und dafür arbeiten wir alle, dass sich die Hoffnung so vieler Athleten, der nationalen und internationalen Sportverbände aller fünf Kontinente erfüllt: dass am Ende dieses dunklen Tunnels, durch den wir alle gemeinsam gehen, ohne zu wissen, wie lang er ist, die olympische Flamme ein Licht am Ende dieses Tunnels sein wird.

Als Olympia-Kollege hoffe ich, dass Sie unsere Herausforderung verstehen und unsere Prinzipien akzeptieren und unterstützen können, die darin bestehen, Ihre Gesundheit, die Ihrer Familien und die aller anderen zu schützen und Ihren olympischen Traum am Leben zu erhalten.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden vor allem gute Gesundheit und alles Gute und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Thomas Bach»