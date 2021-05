Basketball-Bundesliga : Bamberg erzwingt fünftes Playoff-Spiel gegen Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat das fünfte Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg erreicht.

Bamberg | Der neunfache deutsche Meister bezwang am Dienstag den Hauptrunden-Sieger mit 87:84 (49:46) und glich in der Serie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt im fünften Aufeinandertreffen am Donnerstag (18.30 Uhr/MagentaSport) in Ludwigsburg. Nach zwei ausgeglichenen Durchgängen sah Bamberg aufgrund eines guten dritten Viertels (26:16) wie der sichere ...

