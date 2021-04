Tennis-WTA-Turnier : Barty erreicht Endspiel in Stuttgart

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat an ihrem 25.

Stuttgart | Geburtstag das Endspiel des Tennis-Turniers in Stuttgart erreicht. Die Australierin entschied am Samstag ein umkämpftes erstes Halbfinale gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 für sich. Im Endspiel der mit 456 073 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft Barty am Sonntag auf die rumänische Wim...

