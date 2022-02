BBL : Basketball-Bundesliga sieht Pläne zur Zuschauerfrage positiv

Die Basketball-Bundesliga sieht die Pläne der Politik für eine Zulassung von deutlich mehr Zuschauern auch in Hallen positiv.

„Ich denke, der Weg geht in die richtige Richtung“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur. „Damit würden wir eine gewisse Planungssicherheit und Verlässlichkeit bekommen, die wichtig ist“, sagte Holz und mahnte zugleich an. „Ein Zurück kann es danach nicht mehr geben.“ In einem ersten Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-...

