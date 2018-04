Bundesliga : ALBA Berlin bleibt erster Bayern-Verfolger

ALBA Berlin ist in der Basketball-Bundesliga nicht zu stoppen. Der Hauptstadt-Club gewann trotz einer schwachen ersten Hälfte bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 72:62 (27:33) und siegte in der Liga zum 17. Mal in Serie.

von dpa

22. April 2018, 19:38 Uhr

Mit 54:8 Punkten hat ALBA, in der Tabelle zwei Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern, zudem den zweiten Platz in der regulären Saison abgesichert. Der US-Amerikaner Luke Sikma erzielte 25 Punkte für die Berliner.

Meister Brose Bamberg hat nach zuletzt fünf Siegen nacheinander bei den Frankfurt Skyliners mit 72:83 (33:51) verloren. Frankfurts Kanadier Philip Scrubb sorgte mit 33 Zählern fast im Alleingang für den Sieg der Hessen. Für die Franken reichten 16 Punkte von Dejan Musli nicht zum Erfolg. Der Titelverteidiger (38:24) muss damit weiter um eine gute Ausgangslage für die Playoffs bangen. Die Skyliners (36:26) verteidigten Platz acht.