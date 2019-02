Basketball-Bundesliga : ALBA Berlin mit Arbeitssieg gegen Bayreuth

Berlin (dpa) – ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert.

von dpa

02. Februar 2019, 21:17 Uhr

Vor 10.778 Zuschauern siegten die Berliner in eigener Halle gegen medi Bayreuth mit 86:68 (38:39). Überschattet wurde der Sieg von der Verletzung von Berlins Spielmacher Stefan Peno. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 17 und Landry Nnoko mit zwölf Punkten.

ALBA kam zunächst nur schwer ins Spiel, leistete sich in der Offensive einen Ballverlust nach dem anderen. So liefen die Berliner von Beginn an einem Rückstand hinterher. Ein Buzzerbeater fast von der Mittellinie von Stefan Peno brachte die Berliner zum Ende des ersten Viertels wieder auf 18:19 heran. Nach dem Seitenwechsel agierte ALBA wesentlich konzentrierter. Gleich zu Beginn des dritten Viertels konnten sich die Berliner beim 53:41 erstmalig zweistellig absetzen. Bayreuth hatte nun Probleme, sich gegen die intensive Berliner Verteidigung durchzusetzen.