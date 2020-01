Basketball : Alba und Oldenburg erreichen Basketball-Pokalfinale

Die Basketballer von Alba Berlin und der EWE Baskets Oldenburg haben das Endspiel um den nationalen Pokal erreicht. Der Hauptstadtclub setzte sich in der Neuauflage des Vorjahresfinals klar mit 82:66 (42:36) bei Titelverteidiger Brose Bamberg durch.

von dpa

12. Januar 2020, 19:47 Uhr

Oldenburg gewann dank einer starken zweiten Halbzeit ebenfalls auswärts mit 84:76 (45:44) bei ratiopharm Ulm. Alba hofft auf den ersten Pokaltriumph seit 2016, die Niedersachsen hatten ein Jahr zuvor letztmals den Cup geholt.

Das Finale findet am 16. Februar in Berlin statt, wie die Auslosung am Abend ergab. Der diese Saison in der Liga noch ungeschlagene FC Bayern war bereits im Achtelfinale sensationell gegen die Telekom Baskets Bonn gescheitert.