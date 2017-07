Zweijahresvertrag : Bamberg holt amerikanischen Basketball-Profi Hickman

vergrößern 1 von 1 Foto: Spyros Chorchoubas 1 von 1

«Ich bin ein Gewinner-Typ, will immer ganz vorne sein», sagte der Guard laut einer Mitteilung des Vereins. «Das gebe ich auch der Mannschaft mit. Was immer sie von mir braucht, was immer man von mir erwartet, werde ich tun, damit wir unsere Ziele in den nächsten Jahren erreichen.»

Kader Brose Bamberg

Mitteilung Verein

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 14:11 Uhr