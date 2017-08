Mitspracherecht gefordert : Basketbälle zu rutschig: Mehrere Nationen klagen vor der EM

vergrößern 1 von 1 Foto: Ronald Wittek 1 von 1

In einem von neun Teamkapitänen, darunter auch Deutschlands Robin Benzing, unterschriebenen Brief fordern die Spieler Mitspracherecht für die Auswahl eines neuen Spielgeräts für die Zeit nach dem Turnier, das am Donnerstag beginnt. Die neuen Bälle entpuppen sich gerade bei hohen Temperaturen als sehr rutschig.

«Ich habe mit meiner Mannschaft gesprochen. Wir waren alle der Meinung, dass es schwierig ist», sagte Benzing nach dem Abschlusstraining. «Keiner sucht nach Ausreden, aber wir müssen Höchstleistungen bringen und wenn der Ball schwierig zu greifen ist und du keine Kontrolle hast, haben wir das gute Recht zu sagen: Wieso jeden Sommer das gleiche?»

Das Internetportal «Eurohoops» zitierte aus dem Brief der Spielervereinigung UBE an FIBA-Präsident Horacio Muratore, der Deutschen Presse-Agentur wurde der Inhalt bestätigt. Es habe viele Beschwerden von Teamkollegen gegeben, heißt es darin. Die Bälle des FIBA-Ausrüsters Molten seien seit einem Jahr mit einer neuen Eigenschaft ausgestattet, die im feuchten Zustand zu Problemen führe.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:11 Uhr