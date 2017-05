68:61 in Ulm : Baskets Oldenburg fehlt noch ein Sieg bis zum Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Bester Werfer vor 6200 Zuschauern in der ausverkauften Ulmer Arena war Gäste-Profi Rickey Paulding mit 19 Punkten, für den Hauptrundensieger Ulm sammelte Augustine Rubit die meisten Zähler (15). Die vierte und möglicherweise schon entscheidende Partie findet am Dienstag (19.00 Uhr) in Oldenburg statt.

BBL

ratiopharm Ulm

Ewe Baskets Oldenburg

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 19:02 Uhr