Basketball-Bundesliga : Bayern und Oldenburg erzwingen fünftes Playoff-Spiel

Der FC Bayern München kann nach einem deutlichen Erfolg in Frankfurt wieder vom Double träumen. Auch Oldenburg hofft wieder auf das Halbfinale. Ludwigsburg hat die Runde der besten vier Teams bereits erreicht.

von dpa

15. Mai 2018, 22:28 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München und die EWE Baskets Oldenburg können wieder auf das Playoff-Halbfinale hoffen.

Der Titelfavorit aus München gewann Spiel vier der Best-of-Five-Serie bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt deutlich mit 85:50 (47:28) und glich damit zum 2:2 aus. Vizemeister Oldenburg erzwang durch ein 97:85 (48:53) gegen ALBA Berlin ein Entscheidungsspiel. Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit dem dritten Sieg gegen medi Bayreuth ins Halbfinale eingezogen.

Nach der überraschenden Heim-Pleite gegen die Skyliners in Spiel drei dominierten die Münchener das vierte Aufeinandertreffen in Frankfurt von Beginn an. Die stark verbesserten Gäste erspielten sich bereits zur Pause einen 19-Punkte-Vorsprung und bauten die Führung weiter aus. «Es sah teilweise so aus, als würden Männer gegen Jungs spielen», monierte Frankfurts Trainer Gordon Herbert.

Die Bayern-Profis Devin Booker und Jared Cunningham mit je 15 Punkten trafen am besten. Die Entscheidung fällt am Donnerstag (20.30 Uhr) in München. «Wir müssen dann so spielen wie heute, denn wir wollen gewinnen und ins Halbfinale einziehen», sagte Bayern-Trainer Dejan Radonjic. Gegner im Halbfinale wäre Meister Brose Bamberg.

ALBA Berlin muss ebenfalls am Donnerstag (19.00 Uhr) in ein fünftes Spiel gehen. Nach dem 85:97 in Oldenburg verpasste der Hauptstadt-Club durch ein katastrophales drittes Viertel (10:29) den vorzeitigen Halbfinal-Einzug. Die Berliner bekamen vor allem die Oldenburger Distanzschützen, die 17 Dreier erzielten, nie in den Griff. «Wir haben ihnen auch den Raum dazu gegeben», schimpfte ALBA-Trainer Aito Garcia Reneses. Bester Werfer war Baskets-Center Rasid Mahalbasic mit 19 Punkten.

Auf den Sieger des fünften Spiels in Berlin warten im Halbfinale die MHP Riesen Ludwigsburg. Das Überraschungsteam der Saison gewann auch das dritte Match gegen medi Bayreuth 95:70 (42:41) und beendete die Serie gegen die Oberfranken mit 3:0. Dwayne Evans erzielte 23 Punkte für die Mannschaft von Trainer John Patrick.