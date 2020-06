BBL-Turnier in München : Bayerns Kapitän: Wird Aktionen gegen Rassismus geben

Bayern Münchens Basketball-Kapitän Danilo Barthel ist überzeugt, dass die Teams beim bevorstehenden Finalturnier um die deutsche Meisterschaft in München klare Zeichen gegen Rassismus setzen werden.

von dpa

05. Juni 2020, 09:10 Uhr

«Wir haben sehr, sehr viel darüber diskutiert, was wir machen können», sagte der Nationalspieler im ZDF-«Morgenmagazin». «Und wir haben von Anfang an klar gesagt, dass wir uns gegen Rassismus stellen. So wird es auch während des Turniers von der einen oder anderen Mannschaft oder dem einen oder anderen Spieler ein Zeichen gegen Rassismus geben.»

Bereits am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga hatten mehrere Profis gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA protestiert. Sie hatten mit den Aktionen ihre Solidarität mit George Floyd bekundet, der infolge eines brutalen Polizeieinsatzes gestorben war.