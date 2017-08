Kapitän gibt Entwarnung : Benzing hofft auf weiteren Supercup-Einsatz: «Nicht schlimm»

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

«Es ist nicht schlimm, wir wollten kein Risiko eingehen», sagte der 28-Jährige nach dem 79:76-Auftaktsieg beim Supercup in Hamburg gegen Russland. «Wenn sich alles gut entwickelt», sei er nach einer Untersuchung im nächsten Spiel am heutigen Samstag wieder dabei. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming trifft um 17.30 Uhr auf Polen, am Sonntag geht es zum Abschluss des Testturniers gegen Serbien.

Benzing war nach nur einer Minute über das Bein eines Gegenspielers gestolpert, dabei umgeknickt und mit dem linken Knie hart aufs Parkett geschlagen. Mit einem dicken Eisbeutel auf dem Knie humpelte der Flügelspieler von Tecnyconta Zaragoza nach der Partie aus der Halle. «Er ist sehr wichtig für die Mannschaft», sagte Fleming knapp zwei Wochen vor dem EM-Start. «Ich glaube schon, dass alles in Ordnung sein wird.»

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 05:05 Uhr