Luis Figge wechselt von den Basketball Löwen Braunschweig zum Zweitligisten Niners Chemnitz, teilte der Club mit.

von dpa

12. Juni 2019, 17:30 Uhr

Der 22-Jährige kam in den vergangenen drei Jahren auf 56 Einsätze für den Bundesligisten. In der vergangenen Spielzeit stand Figge in 22 Partien durchschnittlich vier Minuten auf dem Feld.