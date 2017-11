Muskelfaserriss : Brose Bamberg mehrere Wochen ohne verletzten Hackett

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans-Martin Issler 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Wie der deutsche Basketball-Meister mitteilte, erlitt der 29-Jährige beim 75:69 am 2. November bei Roter Stern Belgrad in der Euroleague einen Muskelfaserriss. Damit fällt Hackett schon für das Bundesligaspiel am 4. November in Braunschweig aus.

Spielstatistik

Spielplan Brose Bamberg

Kader Brose Bamberg

Tabelle Euroleague

Brose Bamberg auf Euroleague-Homepage