Basketball-Freiluft-Spiel : Hoeneß lobt «Fingerzeig» - Neue Halle «spätestens 2021»

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 14:34 Uhr

Das Team trifft am Samstag (13.00 Uhr) auf einem extra verlegten Parkett zwischen den zwei Airport-Terminals in einem Testspiel auf den spanischen Spitzenclub Real Madrid. Die Aktion wertet Hoeneß als Signal, wie die Sportart vorangebracht werden kann. «So müssen wir weiter arbeiten», sagte er am Montag und kündigte dabei an, in eine neue Multifunktionshalle «wenn alles gut läuft 2020, spätestens 2021» einziehen zu wollen.

Der österreichische Getränkehersteller Red Bull plant in der bayerischen Landeshauptstadt eine neue Arena auf dem Olympia-Gelände. «Ich denke, dass wir im Laufe des Jahres alles beieinander haben und Erfolg vermelden können», kündigte Hoeneß an. «Wir sind in guten Gesprächen mit der Stadt.» Mit Red Bull, der die Halle bezahlt und die Bayern als Mieter sicher weiß, und einem Namenssponsor sei man sich einig.

In den nächsten Jahren tragen die Bayern ihre Heimspiele weiter im Audi Dome aus. Sportlich zeigte sich Manager Marko Pesic «sehr zufrieden mit der Mannschaft» für die kommende Spielzeit. «Wir haben eine Mischung gefunden aus Kontinuität und Spielern, die wir neu dazugeholt haben, die uns auf ein neues Level heben werden.»

Mit einem dreitägigen Basketball-Event wollen der FC Bayern und der Flughafen am Wochenende für den Sport werben. In der anschließenden Woche trifft der Meister von 2014 bei einem Turnier in Zadar (Kroatien) unter anderem auf das Euroleague-Spitzenteam ZSKA Moskau. Der erste Bundesliga-Spieltag steigt am 30. September in Gießen.