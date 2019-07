Basketball-Bundesliga : Nationalspieler Giffey zwei weitere Jahre bei ALBA Berlin

Basketball-Nationalspieler Niels Giffey hat seinen Vertrag beim deutschen Vizemeister ALBA Berlin um zwei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert, teilte der Club mit.

von dpa

29. Juli 2019, 11:27 Uhr

Der gebürtige Berliner Giffey ist Kapitän der Mannschaft und absolvierte bereits 276 Spiele für das Profiteam. Der 28-jährige ist seit der Saison 2014/2015 fester Bestandteil des Bundesligisten und wird in der kommenden Saison mit ALBA auch in der Königsklasse Euroleague antreten. Giffey trug bislang außerdem 61 Mal das Nationaltrikot und gilt als Kandidat für einen Platz im deutschen Kader für die WM in China (31. August bis 15. September).