44 Punkte von LeBron James : NBA-Playoffs: Cleveland gleicht gegen Boston aus

In der Playoff-Halbfinal-Serie der amerikanischen Basketball-Liga NBA hat Cleveland gegen Boston ausgeglichen.

von dpa

22. Mai 2018, 07:44 Uhr

Cleveland | Basketball-Star LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen NBA einen Heimsieg gefeiert. Der Vizemeister besiegte am Montag (Ortszeit) die Boston Celtics im vierten Spiel der Serie 111:102 (68:53). Der 33-jährige James war mit 44 Punkten der Topscorer beim Heimsieg seiner Mannschaft. Für den dreifachen NBA-Champion war es das sechste 40-Punkte-Spiel in den diesjährigen Playoffs.

Celtics zuhause noch ungeschlagen

Cavs-Centerspieler Tristan Thompson verbuchte mit 13 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double in der Partie. Bei den Gästen aus Massachusetts war Jaylen Brown mit 25 Punkten am erfolgreichsten. Terry Rozier (16 Punkte/11 Assists) überzeugte ebenfalls in Bostons Auswärtspleite.

In der Best-of-Seven-Serie steht es 2:2. Das fünfte Spiel ist für Mittwoch in Boston angesetzt. Im heimischen TD Garden sind die Celtics in den diesjährigen Playoffs noch ungeschlagen.