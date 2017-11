BBL : Pflichtsieg für Bamberg - Würzburg im Formtief

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Mit vier Erfolgen aus sieben Spielen hält das Team von Trainer Andrea Trinchieri zumindest den Anschluss an die Spitzengruppe. Der jüngst verpflichtete Neuzugang Dorell Wright war mit 20 Punkten erneut bester Werfer für die Bamberger. «Ich bin einfach ein Typ, der sich leicht in ein Team integrieren kann», sagte der Amerikaner bei Telekom Sport zu seinem starken Start. Bereits am Montagabend steht das nächste Ligaduell mit der BG Göttingen an. In der Euroleague präsentieren sich die Franken derzeit mit drei Siegen in Serie in bester Verfassung.

Nach dem starken Saisonstart mit fünf Erfolgen steckt s.Oliver Würzburg dagegen in einem Formtief. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Dirk Bauermann unterlag in Göttingen mit 74:81 und kassierte damit die dritte Liga-Niederlage nacheinander.

