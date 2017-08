NBA-Jungstar : Schröder: «Langfristig» Nowitzkis Aufbau fortführen

vergrößern 1 von 1 Foto: Themba Hadebe 1 von 1

«Ich möchte das fortführen, was Dirk (Nowitzki) begonnen hat. Wir haben eine gute Generation, mit starken Spielern. Es wäre schön, das langfristig aufzubauen - und dann auch die entsprechenden Ergebnisse einzufahren», sagte der 23 Jahre alte Aufbauspieler dem Magazin «BIG - Basketball in Deutschland». «Am besten schon erstmals bei dieser EM.»

Bei den kontinentalen Titelkämpfen (31. August bis 17. September) sieht sich Schröder auch nach dem Nationalmannschaftsrücktritt Nowitzkis in der gleichen Rolle wie noch an der Seite des Superstars beim Vorrunden-Aus in Berlin vor zwei Jahren. «Für mich ändert sich nichts. Ich arbeite mit den Spielern, die da sind. Ich versuche, so weit wie möglich zu kommen», sagte der NBA-Profi der Atlanta Hawks.

Neben Schröder wird auch Kumpel Daniel Theis von den Boston Celtics dabei sein, die weiteren NBA-Spieler Maximilian Kleber und Paul Zipser fehlen hingegen. Dennoch erwartet Schröder ein besseres Abschneiden als 2015. «Die Spieler sind alle gewachsen. Diejenigen, die jung waren, sind jetzt etablierte Profis. Alle sind kompletter geworden. Wir haben definitiv unsere Chancen», sagt er. Nach der Vorrunde in Tel Aviv sei bei der K.o.-Phase in Istanbul «alles möglich.» Beim Vier-Nationen-Turnier im russischen Kasan von Freitag bis Sonntag fehlten Schröder und Theis noch.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 11:28 Uhr