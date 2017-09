«Traum» von Olympia : Schröder will Nationalteam langfristig führen

vergrößern 1 von 1 Foto: Berney Ardov 1 von 1

«Es ist der Traum von jedem, mal bei Olympia zu spielen. Es ist mit das größte Turnier, da will jeder hin», sagte der 23-Jährige bei der EM der Deutschen Presse-Agentur. Alle aus dem Team «wollen wirklich was schaffen. So hatten wir das vorher noch nicht, dass viele in der Nationalmannschaft so gedacht haben.»

Angeführt von Schröder hat das Team des scheidenden Bundestrainers Chris Fleming bei der EM das Achtelfinale erreicht und trifft nun am Samstag in Istanbul auf Frankreich. Tickets für Olympia werden bei der WM 2019 in China vergeben.

«Ich will alle immer zusammen haben. Dass wir eine Bindung aufbauen, wie es Frankreich mit Tony Parker in den letzten Jahren hatte», betonte Schröder zu den kommenden Jahren. «Ich versuche da auch, einen besseren Job zu machen. Wenn es gute Turniere sind, dass ich auch dabei bin, dass wir zusammenwachsen und irgendwann eine Medaille holen.»

