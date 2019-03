Vor Eurocup-Endspiel : So kommt ALBA in die Euroleague

Der Einzug von ALBA Berlin ins Eurocup-Endspiel hat dem Basketball-Bundesligisten noch nicht das Ticket für die höherklassige Euroleague in der kommenden Saison beschert. Der Titelgewinner des Eurocups darf die folgende Spielzeit in der Königsklasse antreten.

von dpa

24. März 2019, 05:00 Uhr

Im Falle eines Siegs von Valencia Basket über den deutschen Hauptstadtclub würde sich nicht wie bislang vorgesehen, ein spanisches Team über die spanische Liga qualifizieren, da keine fünf Teams aus einem Land an der Euroleague teilnehmen dürfen. Dieser Platz würde aber nicht automatisch an die Berliner gehen, sondern es würde eine Wildcard vergeben. Das teilte die Euroleague auf Anfrage mit. Über die Vergabe der Wildcard würden dann die Teilhaber der Liga entscheiden, hieß es weiter. Für die kommende Saison besitzt der FC Bayern München bereits eine Wildcard, zudem qualifiziert sich ein deutsches Team über die Bundesliga.

Die Berliner treffen nach dem Halbfinalerfolg über Andorra bei ihrer zweiten Teilnahme am Eurocup-Finale wie schon bei der Niederlage 2010 wieder auf Valencia. Das erste von maximal drei Spielen findet am 9. April in Spanien statt.