Basketball-EM : Spanien trifft im Halbfinale auf Slowenien

vergrößern 1 von 1 Foto: Lefteris Pitarakis 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 22:49 Uhr

Das Team um NBA-Star Goran Dragic bezwang in Istanbul Lettland mit 103:97 (51:55). Die Slowenen stehen erst das zweite Mal in ihrer Geschichte unter den besten vier Teams des Kontinents und wollen ihre erste Medaille. In einem hochklassigen Spiel glänzte Dragic mit 26 Punkten, Jungstar Luka Doncic war mit 27 Zählern bester Werfer des Siegerteams. Für Lettland waren selbst 34 Punkte von NBA-Profi Kristaps Porzingis zu wenig.

Titelverteidiger Spanien war mit einem 84:72-Sieg über das deutsche Team ins Halbfinale eingezogen. Der Topfavorit und Slowenien sind vor dem Duell am Donnerstag die einzigen Teams im Turnier, die noch keine Niederlage kassiert haben.

EM-Spielplan

Profil der deutschen Nationalmannschaft bei der EuroBasket 2017

Kader der deutschen Nationalmannschaft

Länderspiel-Statistiken der deutschen Nationalmannschaft

Informationen zu Bundestrainer Chris Fleming

Infos zur Arena in Istanbul