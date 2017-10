BBL-Prestigeduell : Spitzenreiter ALBA Berlin gewinnt gegen müde Bamberger

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 16:58 Uhr

Nach langem Rückstand setzte sich der Hauptstadtclub mit 77:75 (33:42) beim Serienmeister aus Franken durch. Für ALBA war es der sechste Liga-Sieg in Serie. Den Bambergern waren in der Schlussphase die Strapazen nach zwei Euroleague-Erfolgen am Mittwoch und Freitag deutlich anzumerken.

Für das Team von Andrea Trinchieri war es bereits die dritte Liga-Niederlage der Saison - so viele wie in der kompletten Hauptrunde der vorigen Spielzeit.

Statistiken zum Spiel

BBL-Tabelle