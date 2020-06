Alba Berlin : Statistik geändert: Sikma gelingt seltenes Triple-Double

Basketball-Profi Luke Sikma von Alba Berlin ist im letzten Vorrundenspiel des Meisterturniers in München das seltene Kunststück eines Triple-Doubles gelungen.

von dpa

16. Juni 2020, 14:59 Uhr

Weil ihm die Liga für das 97:89 gegen den MHP Riesen Ludwigsburg nachträglich noch einen Rebound mehr zusprach, sammelte der Amerikaner mit 15 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists zweistellige Werte in den drei wichtigsten Kategorien. Triple-Doubles waren nach BBL-Angaben seit Beginn der digitalen Datenerfassung in der Saison 1998/99 zuvor nur elfmal vorgekommen. Sikma ist der achte Profi in der Bestenliste. Oldenburgs Rasid Mahalbasic steht als Rekordhalter bei vier Triple-Doubles.

Anders als in der nordamerikanischen NBA sind Triple-Doubles in der Bundesliga deswegen so selten, weil hierzulande ein Spiel nur 40 Minuten dauert und damit acht Minuten kürzer ist in der NBA.