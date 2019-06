BBL : Topscorer Landsdowne verlässt Löwen Braunschweig

Die Basketball Löwen Braunschweig müssen in der neuen Bundesliga-Saison ohne Top-Scorer DeAndre Lansdowne auskommen. Der US-Amerikaner wird nach zwei Jahren auf eigenem Wunsch den Club verlassen.

von dpa

20. Juni 2019, 15:40 Uhr

«Er hat sich in den vergangenen beiden Jahren so enorm entwickelt und seinen Marktwert derart erhöht, dass wir da leider nicht mithalten können», wird Braunschweigs Geschäftsführer Sebastian Schmidt in einer Mitteilung zitiert. Der 30-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit auf durchschnittlich 18,5 Punkte pro Spiel. Neben Landsdowne werden auch die US-Amerikaner Joe Rahon, Shaquille Hines und Brayon Blake den Verein verlassen.