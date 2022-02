WM-Qualifikation : Basketballer wollen mit Euroleague-Trio an Tabellenspitze

Deutschlands Basketballer sind in der WM-Qualifikation auf Kurs. Und nun bekommt das Team für das zweite Duell mit Israel sogar noch Verstärkung.

Mit der Unterstützung eines Euroleague-Trios wollen die deutschen Basketballer in ihrer WM-Qualifikationsgruppe die Tabellenführung übernehmen. Drei Tage nach dem wichtigen Sieg in Tel Aviv trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am Montag (19.30 Uhr/Magenta Sport) in Heidelberg erneut auf Israel und peilt den dritten Sieg im vierten Spiel a...

