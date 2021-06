Olympia-Quali : Basketballer wollen nach Tokio - Turniersieg dafür nötig

13 Jahre nach Peking wollen die deutschen Basketballer wieder zu Olympia. Dafür müssen sie das Qualifikationsturnier in Split in der kommenden Wochen gewinnen.

Split | Nach der Generalprobe gegen den Senegal am Donnerstag reisen die deutschen Basketballer am Freitag nach Split. Dort geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes dann ab Dienstag um das Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Turnier. Wie qualifizieren sich die ...

