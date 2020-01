Handball-EM : Baur erwartet Steigerung von DHB-Team

Der frühere Handball-Weltmeister Markus Baur erwartet von der DHB-Auswahl in der EM-Hauptrunde eine deutliche Steigerung.

von dpa

16. Januar 2020, 07:21 Uhr

«Die Leistung war bisher nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wir haben genug Qualität im Team, die gilt es jetzt abzurufen», sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der zweiten Turnierphase gegen Weißrussland ab 20.30 Uhr (ARD) in Wien.

Baur, der 2007 als Regisseur maßgeblichen Anteil am WM-Triumph der deutschen Mannschaft hatte, hat im Team von Bundestrainer Christian Prokop viele Baustellen ausgemacht. «Das Zusammenspiel zwischen den Torhütern und der Abwehr funktioniert noch nicht so, wie man das gewohnt ist. Dadurch kann man kein Tempospiel aufziehen und leichte Tore im Gegenstoß machen. Und im Angriffsspiel haben wir eine sehr hohe Fehlerquote», kritisierte Baur. Sein Fazit nach der Vorrunde: «Das komplette Spiel funktioniert noch nicht so, wie es sollte. Das Gesamtpaket muss besser werden.»