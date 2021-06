BBL : Bayern erwarten qualitätsarmes Finale - Pesic: „Wir jagen“

Der FC Bayern erwartet in der Bundesliga-Finalserie gegen Alba Berlin keinen schönen und anspruchsvollen Basketball.

München | Das liege an den Folgen dieser XXL-Saison und dem extrem komprimierten Endspielformat, sagte Münchens Kapitän Nihad Djedovic. „Ich gehe davon aus, dass das Finale von der Qualität her nicht so viel zeigen wird“, prognostizierte der lange verletzte Routinier vor dem ersten Kräftemessen am 9. Juni (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) in Berlin. Gleich...

