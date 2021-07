Sommerspiele in Tokio : Beach-Star Ludwig zu Fahnenträger-Wahl: „Cooles Gefühl“

Die deutsche Beachvolleyballerin Laura Ludwig erfüllt sich zum vierten Mal ihren Traum von Olympischen Spielen - und möchte dieses Mal gern noch eine zusätzliche Hauptrolle übernehmen.

Frankfurt am Main | Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 ist eine Kandidatin für die Aufgabe, bei der Eröffnungsfeier am 23. Juli in Tokio in einem leeren Stadion die schwarz-rot-goldene Teamfahne zu tragen. Dafür hat die 35-Jährige schon Familie, Freunde und Fans mobilisiert. „Ich habe den einen oder anderen angeschrieben, aber nicht alle meine Telefonbuch-Sei...

