Formel 2 in Bahrain : Beckmann verpasst nach Platz drei und sieben die Punkte

Drei Rennen pro Wochenende: Die Formel 2 um zwei deutsche Piloten hatte ein straffes Programm in der Wüste von Sakhir. Einen dritten Rang holte David Beckmann.

Sakhir | Nach dem Podestplatz beim ersten von drei Rennen hat David Beckmann beim Formel-2-Auftakt es noch einmal zumindest in die Punkte geschafft. Platz drei beim ersten Sprintrennen und Platz sieben im zweiten am Samstag. Das Hauptrennen am Sonntag auf dem Bahrain International Circuit beendete der 20 Jahre alte gebürtige Iserlohner auf dem elften Rang. ...

