Eishockey-Weltmeisterschaft : Bei dieser WM soll für das DEB-Team mehr folgen

Mit dem Einzug ins WM-Halbfinale hat sich auch die „neue Normalität“ im deutschen Eishockey manifestiert. Die Ansprüche haben sich geändert: Anders als 2010 soll diesmal mindestens noch ein Sieg her.

München | Die Euphorie über ein neues Kapitel deutscher Eishockey-Geschichte war intensiv, währte aber nur kurz: Dieses deutsche Team will mehr und gibt sich mit dem WM-Halbfinale nicht zufrieden. „Wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden schlagen“, sagte Kapitän Moritz Müller vor dem erst zweiten WM-Halbfinale in der Geschichte des Deutschen Eishock...

