American Football : Bereit für die größte Party: LA heiß auf den Super Bowl

Die Musiker-Kombination einzigartig, das Heimteam dabei und dazu angekündigte Höchstwerte von fast 30 Grad - Los Angeles ist bereit für den ersten Super Bowl in der Stadt seit 29 Jahren. Der Plan der Cincinnati Bengals: Sie wollen diese gigantische Party crashen.

Gigantisches Stadion, das Heimteam am Start und eine Super-Bowl-Halbzeitshow mit Musik-Legenden, die schon vor dem ersten Beat als historisch eingestuft wird: Los Angeles ist bereit für die größte Party seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Los Angeles Rams spielen in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr) in ihrem SoFi Stadium gegen die Cincinnati Bengals un...

