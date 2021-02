Formel-1-Pilot : Bericht: Alonso verlässt Krankenhaus nach Radunfall

Formel-1-Pilot Fernando Alonso hat einem Bericht des spanischen Senders Cuatro zufolge das Krankenhaus vier Tage nach seinem Unfall beim Radtraining verlassen.

Lugano | Der 39 Jahre alte zweimalige Weltmeister hatte sich bei einer Kollision mit einem Auto am Donnerstag einen Oberkieferbruch zugezogen und operiert werden müssen. Der Sender veröffentlichte am Montag via Twitter zwei Fotos, die Alonso beim Verlassen des H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.