Weltcup : Biathletin Hinz verpasst wegen Corona Saisonfinale in Oslo

Biathletin Vanessa Hinz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst deshalb das Saisonfinale in Oslo.

Die 29-Jährige teilte in einer Instagram-Story ein Bild von einem positiven Schnelltest und schrieb dazu: „Aus is, gar is, guad is.“ Aufgrund der Kürze der Zeit wird ihr Startplatz nicht neu vergeben, sodass ab Freitag Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Voigt und Franziska Hildebrand für das DSV-Team am Holmenkollen an den ...

