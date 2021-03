Familiäre Gründe : Biathlon-Olympiasieger Peiffer verkündet Karriereende

Aus und vorbei: Den aktiven Biathleten Arnd Peiffer gibt es nicht mehr. Der Harzer beendet zwei Tage vor seinem 34. Geburtstag seine Karriere. Das Saisonfinale lässt er aus.

Berlin | Arnd Peiffer macht Schluss, auch Olympia in Peking ist für ihn kein Anreiz mehr. Unprätentiös in acht knappen Sätzen verkündete der 33-Jährige ein Jahr vor den Winterspielen in China seinen Rücktritt vom Biathlon-Sport. „Wie Ihr Euch sicher denken könnt, ist das nach so langer Zeit keine leichte Entscheidung. Für mich hat sich aber schon länger her...

