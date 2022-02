Bundesliga : Bielefelds Sportchef: „Man schafft das alles nicht allein”

Arminias Sportchef Samir Arabi hat nach dem krankheitsbedingten Rücktritt seines Gladbacher Kollegen Max Eberl dringend empfohlen, die Belastungen auf mehrere Schultern zu verteilen.

„Es ist menschlich, dass nach so vielen Jahren der Akku mal leer ist. Man muss sich dazu zwingen, dass man mehr verteilt”, sagte der 43-Jährige vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr). Er sei am Anfang auch alles in Personalunion bei Arminia gewesen. „Jetzt sind wir viel besser aufgestellt. Man schafft das alles nicht allei...

