Weltmeister besiegt : Boll im Finale des Tischtennis-World-Cups

erstellt am 22.Okt.2017 | 12:48 Uhr

Der 36-Jährige besiegte den Chinesen nach einem 1:3-Satzrückstand noch mit 4:3. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist verrückt», meinte Boll. «Ich hatte das Gefühl, auf einer Welle zu reiten in diesem Spiel. Das ist ein tolles Gefühl.»

Endspiel-Gegner ist am Nachmittag um 15.30 Uhr entweder sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov oder der Franzose Simon Gauzy. Boll gewann den World Cup in seiner Karriere bereits in den Jahren 2002 und 2005.

