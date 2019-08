Tischtennis in Olmütz : Boll und Ovtcharov bei Czech Open im Halbfinale

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat das deutsche Viertelfinal-Duell bei den Czech Open gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska gewonnen. Der Weltranglisten-Elfte siegte am Samstag in Olmütz deutlich mit 4:0 gegen den 27 Jahre alten Franziska. Ovtcharov trifft knapp eine Woche vor Beginn der Team-Europameisterschaft im französischen Nantes am Sonntag im Halbfinale entweder auf Alexander Schibajew aus Russland oder den Brasilianer Hugo Calderano.

von dpa

24. August 2019, 16:55 Uhr

Zuvor hatte bereits Timo Boll das Semifinale erreicht. Der Düsseldorfer setzte sich gegen den Südkoreaner Lee Sangsu mit 4:3-Sätzen durch. In der Runde der letzten Vier kommt es am Sonntag zum Duell des Rekord-Europameisters mit Lin Yun-Ju aus Taiwan.