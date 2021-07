Nach Aussagen über Osaka : Boris Becker verteidigt sich gegen Kritik

Tennis-Idol Boris Becker hat sich gegen Kritik nach einem Interview über die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka verteidigt.

Hannover | Die 23 Jahre alte Japanerin leidet nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren an Depressionen und macht dafür auch medialen Druck verantwortlich. Aus diesem Grund sagte die je zweimalige US- und Australian-Open-Siegerin nach ihrer Aufgabe bei den French Open auch ihre Teilnahme am derzeit laufenden Wimbledon-Turnier ab. „Ich habe mich wiederholt ...

