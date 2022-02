Champions League : Borussia Düsseldorf gewinnt deutsches Tischtennis-Duell

In der Tischtennis-Champions-League hat Titelverteidiger Borussia Düsseldorf das Halbfinal-Hinspiel beim Bundesliga-Rivalen 1. FC Saarbrücken mit 3:0 gewonnen.

Im Duell zweier deutscher Nationalspieler siegte Dang Qiu gleich zum Auftakt in 3:2 Sätzen gegen Patrick Franziska. Der Schwede Anton Källberg (gegen Darko Jorgic) und Europameister Timo Boll (gegen Tomas Polansky) holten die beiden anderen Punkte für den deutschen Rekordmeister. Das Rückspiel findet am 3. März in Düsseldorf statt. Im zweiten Halbfinal...

