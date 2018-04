Dritter WM-Titel : Boxweltmeister Joshua besiegt Parker

Boxweltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien hat seine Vormachtstellung im Schwergewicht ausgebaut.

01. April 2018, 07:26 Uhr

Der 28 Jahre alte Champion der großen Verbände WBA und IBF bezwang am Samstagabend in Cardiff den Neuseeländer Joseph Parker einstimmig nach Punkten und nahm seinem Rivalen den WM-Gürtel des Verbandes WBO ab. Damit fehlt dem Engländer nur noch der Gürtel des WBC, um als Vierfachweltmeister unumstrittener Champion in der Königsklasse des Boxens zu sein. Den WBC-Titel hält der Amerikaner Deontay Wilder.

Joshua ist nunmehr in 21 Profikämpfen unbesiegt. Erstmals musste er über die Runden gehen. Die 20 Kämpfe zuvor hatte er durch K.o. gewonnen. Parker musste im 25. Kampf seine erste Niederlage hinnehmen. Für seinen Erfolg soll der Brite rund 17 Millionen Euro kassieren. Parkers Börse wird auf acht Millionen Euro geschätzt.

78 000 Zuschauer im Principality-Stadion von Cardiff, der Nationalarena von Wales, sahen einen unspektakulären, phasenweise langweiligen Kampf. Der 1,98 Meter große Brite zermürbte den fünf Zentimeter kleineren und 2,7 Kilogramm leichteren Neuseeländer mit seiner linken Führhand. Parker vermied das Risiko und konnte Joshua nie in Gefahr bringen.

Joshua hatte sich in Deutschland durch den Kampf gegen Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko vor elf Monaten einen Namen gemacht. Damals siegte der Brite in einem hochklassigen Kampf durch technischen K.o. Seinen vierten großen WM-Titel könnte sich London-Olympiasieger Joshua in der zweiten Jahreshälfte holen. Dann soll es zum Kampf gegen WBO-Champion Wilder kommen.