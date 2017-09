Muhammad-Ali-Trophy : Brähmer boxt gegen Brant zu Hause in Schwerin

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

erstellt am 16.Sep.2017 | 10:55 Uhr

Gegner im Supermittelgewicht ist der unbesiegte US-Amerikaner Rob Brant. «Natürlich bin ich froh, dass der Kampf in meiner Heimat stattfinden wird», sagte Brähmer.

Der 38 Jahre alte Ex-Weltmeister aus Schwerin wird seine Karriere im Ring mit dem Turnier vermutlich beenden. Brähmer bringt es auf 48 Siege in 51 Kämpfen. Nordamerikameister Brant ist in 22 Profikämpfen unbesiegt. «Jürgen Brähmer ist ein Boxer von Weltformat, und ich habe Respekt vor ihm. Doch außer den Meriten, die er errungen hat, spricht alles in diesem Fight für mich: Alter, Dynamik und Ausdauer», sagte der zwölf Jahre jüngere Brant.

Brähmer ist der einzige deutsche Boxer, der noch im Turnier vertreten ist. Der Berliner Cruisergewichtler Marco Huck war am vergangenen Samstag durch eine Niederlage gegen den Ukrainer Alexander Usyk ausgeschieden. Die Kämpfe in den Klassen Supermittelgewicht und Cruisergewicht werden im K.o.-Modus ausgetragen. Wer verliert, scheidet aus. Das Viertelfinale wird im Oktober abgeschlossen. Das Halbfinale folgt im Januar/Februar 2018. Das Finale schließt sich im Mai 2018 an. Es geht um ein Gesamt-Preisgeld von 50 Millionen Dollar.