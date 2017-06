26. August in Las Vegas : Ex-Weltmeister Mayweather kündigt Duell gegen McGregor an

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der 40-jährige Mayweather gab in der Nacht zum 15. Juni bekannt, der Kampf sei für den 26. August in Las Vegas geplant. Nach ersten Schätzungen soll die Börse für beide Seiten eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe abwerfen. Beobachter zweifeln allerdings, dass das Duell jemals zustande kommt.

Der in 49 Kämpfen unbesiegte Mayweather hatte seine Karriere im September 2015 beendet. Der 28 Jahre alte McGregor ist Leichtgewichtschampion in der Ultimate Fighting Championship. Der Ire ist kein Boxer, sondern Vertreter der sogenannten Mixed Martial Arts. Das ist ein brutaler Vollkontaktsport mit Faustschlägen und Fußtritten, der sämtliche Regeln des Boxens verletzt. Ein Kampf gegen Mayweather soll jedoch ausschließlich nach Boxregeln stattfinden.

Mitteilung Mayweather

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 10:53 Uhr