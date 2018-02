Sieg nach Punkten : Groves boxt sich ins Finale um die Ali-Trophy

WBA-Superchampion George Groves hat als erster Boxer das Finale im Turnier um die Muhammad-Ali-Trophy im Supermittelgewicht erreicht.

von dpa

18. Februar 2018, 10:00 Uhr

Der 29 Jahre alte Brite bezwang in Manchester seinen Landsmann Chris Eubank Jr. in zwölf Runden einstimmig nach Punkten (117:112, 116:112, 115:113). Der Finalgegner wird am 24. Februar in Nürnberg zwischen dem Schweriner Jürgen Brähmer und dem Briten Callum Smith ermittelt.

In der World-Boxing-Super-Series (WBSS) steigen im Cruisergewicht und im Supermittelgewicht jeweils acht der weltbesten Faustkämpfer in den Ring. Die Kämpfe werden im K.o.-Modus ausgetragen. Das Finale wird am 11. Mai stattfinden. Der Turniersieger soll rund zehn Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro) erhalten.